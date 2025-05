Obra de ampliação da SP-310 em São Carlos entra em uma nova fase

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou, no dia 12 de maio, uma nova fase das obras de terceiras faixas da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP).

Após a implantação das barreiras de concreto no trecho entre os quilômetros 240+400 e 238+500, no sentido interior–capital, entre o Jardim Embaré e o início do Jardim Hikare, os serviços avançaram com a preparação do terreno, incluindo a limpeza da camada vegetal, escavação, execução de aterro e compactação. Na sequência, serão aplicadas as camadas estruturais do novo pavimento neste mesmo segmento.

As barreiras de concreto continuam sendo instaladas, agora avançando para o trecho entre os quilômetros 238+500 e 236+700.

A terceira faixa de rolamento está sendo construída no canteiro central da SP-310. Durante a execução dos serviços, a pista da esquerda permanece interditada em ambos os sentidos da rodovia. Os bloqueios ocorrem no período diurno, de segunda a quinta-feira, das 6h às 17h, e às sextas-feiras, das 6h às 16h.

Durante todo o período das obras, a Concessionária orienta os motoristas a redobrar a atenção, uma vez que possam ocorrer interdições programadas e alterações no tráfego.

A Ecovias Noroeste Paulista recomenda:

Que os usuários se programem com antecedência;

Avaliem a utilização de rotas alternativas;

Evitem o uso da rodovia para deslocamentos urbanos.

Informações atualizadas sobre o andamento das obras podem ser acompanhadas diariamente pelos canais oficiais da Concessionária: Instagram: @ecoviasnoroeste e Site: www.ecoviasnoroestepaulista.com.br/todas-as-noticias

A Ecovias Noroeste reforça seu compromisso com a segurança viária e agradece a compreensão de todos os usuários durante o período de instruções. A colaboração de motoristas e pedestres é essencial para a execução segura e eficiente das melhorias na infraestrutura viária da região.

Assessoria de imprensa

