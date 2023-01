Netto Donato reforça pedido de recursos ao governador Tarcísio de Freitas

Crédito: divulgação

O Secretário de Governo, Netto Donato, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, acompanhou na tarde desta terça-feira (31/01,) a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na cidade de Araraquara.

O Governo de São Paulo vai repassar para Araraquara R$ 4,8 milhões para a construção de galerias de águas pluviais no córrego Ribeirão das Cruzes, local que sofreu erosão, vitimando seis pessoas da mesma família. Outros R$ 680 mil serão usados para a construção de um muro de contenção na Avenida Francisco Martins Caldeira Filho, no Parque São Paulo.

Para São Carlos o governador Tarcísio de Freitas já assinou o convênio no valor de R$ 680 mil para a construção do muro de contenção em gabião na rua General Osório, área também atingida pela chuva do final de dezembro e analisa outras reivindicações do município.

“Conversamos com o Governador e reforçamos o nosso pedido para a construção de um novo piscinão na região da chaminé. Também pedimos celeridade quanto a resolução dos convênios do Parque São José e ponte do Recreio dos Bandeirantes, já que o repasse de recursos destes convênios se encontram atrasados. O Governador se comprometeu a agilizar nossas reivindicações”, explicou Donato.

Segundo Tarcísio de Freitas o Estado está atento aos problemas enfrentados pelos municípios afetados pelas fortes chuvas, caso de Araraquara e São Carlos. Estamos empenhados em minimizar os impactos nestas cidades”, disse o governador que prometeu também visitar São Carlos.

Os secretários Mariel Olmo (Serviços Públicos) Leandro Severo (Comunicação) e o vereador Elton Carvalho, também acompanharam a visita do governador em Araraquara.

