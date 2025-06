Netto Donato adere ao Contrata Mais Brasil para estimular o microempreendedorismo em São Carlos

O Contrata Mais Brasil é uma iniciativa do governo federal que conecta MEIs a oportunidades de prestação de serviços para órgãos públicos. A plataforma digital permite que instituições públicas divulguem suas demandas por serviços de manutenção e pequenos reparos, enquanto os microempreendedores cadastrados podem enviar propostas com seus preços de forma rápida e transparente.

A gerente regional do Sebrae, Ariane Canelas, explica como a instituição pretende apoiar esses profissionais. “Vamos oferecer capacitações técnicas que proporcionem mais segurança para o microempreendedor no momento do credenciamento na plataforma. Além disso, vamos abordar temas fundamentais como planejamento, para que o MEI consiga entregar com qualidade, dentro do prazo e com respaldo jurídico”, disse.

Ela destaca ainda que a qualidade do serviço prestado será monitorada pela plataforma. “A qualidade é essencial. Todo serviço público precisa ser entregue com frequência e pontualidade, mas a qualidade será avaliada. Isso transforma a plataforma em uma vitrine não só para o governo, mas também para as empresas da cidade que podem contratar esses profissionais”, comentou.

5º MUNICÍPIO - De acordo com a secretária municipal de Justiça, Jaqueline Costa Freitas, São Carlos é o quinto município do Estado de São Paulo a aderir à proposta, o que, segundo ela, garante que a renda gerada com esses serviços circule na economia local. “Essa renda vai ficar na cidade”, destacou. Atualmente, São Carlos possui mais de 26.424 MEIs formalizados, que passam a ter novas oportunidades de atuação junto à administração pública. “A ideia é estimular esse microempreendedor individual que muitas vezes não consegue participar dos processos de licitações”, comentou.

Entre os serviços que podem ser contratados estão atividades do cotidiano, como pintura, manutenção elétrica e pequenos reparos. Todo o processo ocorre de maneira digital, por meio de uma plataforma gerida pelo governo federal. O MEI cadastrado recebe notificações diretamente no WhatsApp e pode enviar suas propostas — vencendo a melhor oferta, dentro do limite de R$ 12.545,11 por serviço.

A secretária ressaltou, ainda, o papel estratégico do Sebrae-SP, que atuará como suporte técnico tanto para os empreendedores quanto para os servidores públicos, prestando orientação e capacitação sobre o uso da plataforma.

Com essa adesão, São Carlos se torna o quinto município paulista a integrar o Contrata Mais Brasil. “Falamos com orgulho de uma gestão como a do prefeito Netto Donato que tem coragem de inovar”, concluiu Jaqueline Freitas.

O diretor-técnico do Sebrae, Marco Vinholi, comentou que essa iniciativa da entidade que representa o micro e pequeno empreendedor vai movimentar a economia local e ampliar as oportunidades para os microempreendedores individuais da cidade. “É uma iniciativa muito importante. A Prefeitura de São Carlos foi rápida, uma das primeiras do Brasil a implementar esse processo. A ideia é, de um lado, dar agilidade aos serviços da Prefeitura e, do outro, gerar renda e oportunidades para os empreendedores locais”, observou.

Marco Vinholi destacou que, além da contratação direta, o Sebrae assume papel fundamental no processo ao oferecer capacitações que garantam a qualificação dos prestadores de serviço. “O Sebrae tem trabalhado muito nesse produto. Acreditamos que as compras públicas têm um grande poder de impulsionar o empreendedorismo, e fazer isso com mecanismos inovadores como esse é sensacional. Não tenho dúvida de que muitos empreendedores vão prosperar graças a esse projeto”´, afirmou. Para o prefeito Netto Donato, o Contrata Mais Brasil vai impulsionar a economia de São Carlos. “É um grande projeto. Viabilizamos essa parceria com o Sebrae para beneficiar os MEIs de São Carlos. Com pequenos trabalhos voltados à própria Prefeitura, essas pessoas terão novas oportunidades, o que movimenta a economia local e coloca dinheiro em circulação. Essa iniciativa mostra ao pequeno empreendedor que é, sim, possível prestar serviços para o poder público”, encerrou.

Com a presença do diretor do Sebrae-SP, Marco Vinholi, o prefeito de São Carlos, Netto Donato aderiu, nesta terça-feira (17/6), ao Programa Contrata Mais Brasil, que prioriza a contratação de microempreendedores individuais (MEIs) residentes em São Carlos.