Neta busca apoio para dar mínimo de conforto para avó de 84 anos

Casa de idosa com Alzheimer ficou totalmente destruída após um temporal em São Carlos - Crédito: Divulgação

"Quero ter a chance de ajudar de alguma forma e dar o mínimo de conforto para minha vovó de 84 anos. Ela está velhinha e tem problemas de saúde e não tem recursos financeiros".

Com esta frase, a cuidadora de idosos Taiany Delgrado, 23 anos, iniciou uma campanha solidária e através de uma ação social, que tem o apoio do São Carlos Agora busca a ajuda de pessoas que possam fornecer mão de obra, materiais básicos para construção e até móveis para a sua avó, Regina Célia da Silva, 84 anos, que perdeu tudo o que tinha após a forte chuva que desabou em São Carlos no dia 4 de março. A idosa reside na rua 1, nº 17, no Antenor Garcia.

O portal entrevistou Taiany que não escondeu a sua emoção. Ela disse que no dia da forte chuva que caiu no bairro onde sua avó reside, a família teve um grande susto, pois o forte vento destelhou toda a casa da sua avó. "No momento da chuva ela estava na casa, mas graças a Deus, conseguimos tirar ela a tempo", disse, salientando que Regina Silva tem Alzheimer. "A casa é a parte que ela mais lembra", disse.

Segundo Taiany a chuva destelhou toda a casa e destruiu quase todos móveis. "A gente conseguiu tirar algumas coisas, mas outras se perderam. Estamos tentando recursos, porém infelizmente a gente sabe que nem todos têm condições né e eu resolvi fazer uma campanha para tentar arrecadar algum valor para a reforma. Chegamos a ganhar algumas telhas. Mas precisamos ainda de outros itens", revelou.

Diante disso, o SCA iniciou uma campanha no sentido de tocar a sensibilidade das pessoas que possam ajudar. Taiany disse entretanto que não quer dinheiro e sim, o auxílio de pessoas com mão de obra, a doação de materiais básicos (telhas, madeira, tijolos, cimento, areia, cal, piso, entre outros), além de alguns móveis.

"Quero apenas dar um mínimo de conforto, segurança e dignidade para a minha vovó que está velhinha e tem problemas de saúde. Peço a ajuda daqueles que possam estender a mão e agradeço de coração qualquer ajuda", finalizou a emocionada neta.

Quem puder ajudar, basta entrar em contato pelo WhatsApp 16 16 99716-9956.

