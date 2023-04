Na USP São Carlos: Oportunidade de Bolsas Fapesp para Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Está aberto o processo de seleção de candidatos a bolsas aprovadas como item orçamentário em projeto Fapesp destinado ao estudo de materiais vítreos híbridos orgânico-inorgânicos (proc. 2022/02974-1), conforme abaixo:

2 bolsas para Iniciação Científica:

2 bolsas para Mestrado;

2 bolsas para Doutorado Regular;

As bolsas são destinadas à pesquisa em grupo multidisciplinar do IFSC-USP voltado para o estudo de estrutura e propriedades de materiais funcionais (Laboratório de Espectroscopia de Materiais Funcionais – https://www.ifsc.usp.br/lemaf).

O objetivo principal da pesquisa é a síntese e caracterização de uma nova classe de vidros híbridos orgânico-inorgânicos descobertos recentemente (primeiros trabalhos no assunto datam de 2016), com o intuito de desvendar detalhes estruturais que sejam importantes para o planejamento de novas composições, visando a aplicação dos materiais em fotônica, sensoreamento, catálise heterogênea, etc.

Os vidros serão sintetizados a partir de estruturas metal-orgânicas (MOFs). A estrutura dos vidros será caracterizada principalmente por técnicas avançadas de Ressonância Magnética Nuclear em estado sólido.

Existe preferência para alunos formados em física, mas as inscrições de alunos formados em química ou engenharia de materiais também serão avaliadas. Experiência em RMN de líquidos ou sólidos é um diferencial para a vaga, mas não é mandatório.

As inscrições (em fluxo contínuo) deverão ser encaminhadas para o email do orientador, Prof. Dr. Marcos de Oliveira Junior - mjunior@ifsc.usp.br - acompanhadas de currículo e histórico escolar de graduação.

Leia Também