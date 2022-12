Na última semana de 2022 feiras livres não serão realizadas

SIGA O SCA NO

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento informa que na última semana de 2022, não serão realizadas as tradicionais feiras livres nas seguintes datas:

Quinta-feira (29/12), na Feira da Praça Brasil

Sábado (30/12) na Feira do Kartódromo

Domingo (01/01) na Feira da Avenida Grécia

Voltando com a programação normal no dia (02/01), primeira segunda feira do ano de 2023.

As feiras livres são oportunidades para a população comprar frutas, verduras e legumes frescos, além dos tradicionais produtos das feiras, como o pastel, massa fresca, queijos e caldo de cana.

Se constituem ainda, em uma alternativa de escoamento da produção da Agricultura Familiar, contribuindo para a geração de emprego e renda no campo (produtores rurais), além da oportunidade dos moradores de São Carlos terem produtos de qualidade em regiões de fácil acesso.

