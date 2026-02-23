(16) 99963-6036
Mutirão oferece oportunidades de trabalho e empreendedorismo para público acima de 50 anos

23 Fev 2026 - 21h14Por Jessica CR
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realiza nos dias 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 17h, na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho, a ação “50+: Emprego, Qualificação, Empreendedorismo e Novas Oportunidades”. A iniciativa é voltada à inclusão, reinserção e valorização de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

O evento reconhece a experiência e a trajetória profissional do público 50+, que muitas vezes enfrenta dificuldades para retornar ao mercado formal ou iniciar um novo negócio. Durante os dois dias, serão oferecidos serviços gratuitos, orientação profissional, qualificação e oportunidades de geração de renda.

Na área de emprego, haverá encaminhamento para entrevistas, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, habilitação ao Seguro-Desemprego e elaboração de currículos. Empresas também participarão da ação, realizando processos seletivos no local.

Para quem deseja empreender, o Banco do Povo Paulista apresentará linhas de crédito como Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. A Sala do Empreendedor oferecerá serviços como abertura e encerramento de MEI, emissão da Guia DAS, parcelamento de débitos, alteração cadastral, apoio na declaração anual e indicação de cursos em parceria com o SEBRAE.

A programação contará ainda com a participação da Fundação Educacional São Carlos (FESC), que apresentará os programas Universidade Aberta da Terceira Idade e Universidade Aberta do Trabalhador; do Senac, com divulgação de cursos; do SEST SENAT, com apresentação de serviços e capacitações; e do INSS, que abordará as modalidades de aposentadoria. O escritório Buck & Marin Advogados prestará orientações jurídicas das 15h às 17h. O Cadastro Único, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, também estará presente.

Entre as palestras confirmadas estão:

  • Sebrae – Empreendedorismo 50+, com Antônio Volante Junior (26/02, às 9h);

  • Etec Paulino Botelho – Atendimento ao Cliente, com Cássia Regina Aparecida de Azevedo (26/02, às 15h);

  • Departamento de Apoio à Economia Solidária – Geração de renda na melhor idade, com Caio Yamazaki Saravalle (27/02, às 9h);

  • INSS – Modalidades de Aposentadoria, com Elizangela Lelis da Cunha (27/02, às 15h).

A ação é gratuita e aberta ao público com 50 anos ou mais, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização da experiência profissional, a inclusão produtiva e o fortalecimento da autonomia financeira dessa parcela da população.

Serviço
Local: Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”
Datas: 26 e 27 de fevereiro
Horário: das 8h às 17h
Público-alvo: pessoas com 50 anos ou mais.

 
 

