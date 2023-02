Mutirão de limpeza no bairro Cidade Aracy continua na próxima semana

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informou no final da tarde desta sexta-feira (03/02) que na próxima semana as equipes de limpeza, capinação, tapa-buraco e pode de árvores permanecerão trabalhando no bairro Cidade Aracy.

Durante a semana a Secretaria conseguiu retirar 50 caminhões de entulhos do bairro, recuperar 34 bocas de lobo, executar 600 metros de calçada, realizar a supressão de 6 árvores já laudadas pela Secretaria de Meio Ambiente, fez a poda das árvores da avenida Regit Arab e 9 ruas do bairro receberam o serviço de tapa-buraco.

Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos, disse que como o bairro é muito grande, com várias áreas públicas não foi possível terminar os trabalhos nesta sexta. “Encontramos muito lixo, entulhos jogados em áreas públicas e terrenos baldios, o que atrasa a limpeza e também devido à chuva, o serviço de tapa-buraco não avançou como programamos, portanto, vamos permanecer essa semana ainda trabalhando na região”.

Já o secretário adjunto, José Augusto Santana, revelou que saindo do Cidade Aracy, as equipes devem iniciar os trabalhos na região do Itamarati que incluiu também o São Rafael, Tangará, Munique e Maria Stella Fagá. No total, 60 homens estão cuidando da zeladoria das áreas públicas por meio do mutirão.

