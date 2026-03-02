Durante a mobilização, quatro equipes percorreram o bairro e visitaram mais de 950 residências. Ao todo, foram recolhidos 14 caminhões de materiais inservíveis e entulhos, além de 6 caminhões basculantes, totalizando 20 caminhões de resíduos retirados das ruas e das casas.

O mutirão contou com o apoio da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), além da participação de Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, que realizaram vistorias e orientações aos moradores sobre a eliminação de criadouros do mosquito.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pilha, a iniciativa reforça o trabalho preventivo no enfrentamento à dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

“Durante as visitas, as equipes alertaram que a maior parte dos focos do mosquito costuma estar dentro das residências, em recipientes que acumulam água parada. Após a realização do mutirão, os dados coletados passam por análise técnica para direcionar as próximas ações. Com base no levantamento de casos, presença de larvas e índices de infestação, novas frentes de trabalho serão programadas para bairros com maior incidência”, explicou o secretário.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Marins Gomide, destacou a importância do envolvimento da população.“Esse mutirão mostra que o enfrentamento à dengue precisa ser feito de forma conjunta, com o poder público e, principalmente, com a participação da população. Conseguimos visitar mais de 950 residências e retirar 20 caminhões de materiais que poderiam se transformar em criadouros do mosquito. Isso representa mais segurança para as famílias. Nosso trabalho é contínuo: além da retirada dos inservíveis, realizamos orientação, vistoria e análise técnica dos dados para direcionar as próximas ações. A dengue é uma doença séria, que pode evoluir para quadros graves. A prevenção ainda é a melhor estratégia, e vamos seguir intensificando as ações nos bairros com maior necessidade”, afirmou.

A mobilização também contou com a presença do secretário municipal de Conservação e Qualidade Urbana, Mariel Olmo, reforçando a integração entre as pastas no combate à doença e a importância das ações conjuntas para reduzir os índices de infestação no município.