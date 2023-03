Mulheres da Acisc são homenageadas

Crédito: divulgação

As mulheres da Acisc foram homenageadas na manhã desta quarta-feira (8), devido ao Dia Internacional da Mulher. Logo pela manhã elas receberam um kit com produtos de beleza. Dentro da Associação as mulheres sempre tiveram um papel fundamental. Prova disso é que elas são as colaboradoras com mais tempo de casa.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, o Zelão, afirma que as mulheres tem papel imprescindível na associação. “Eu sinceramente acredito que se não fossem elas, as mulheres, a Acisc não estaria no patamar em que está, o trabalho que elas desenvolvem aqui é essencial, inclusive temos mulheres aqui com mais de 20 anos de casa”, exclama.

O presidente também reforça a importância das mulheres na sociedade. “Eu ando muito por aí e posso afirmar, dentro da minha experiência como empresário, que as mulheres tem um papel ímpar na sociedade. Além disso, nos últimos anos cresceu bastante o número de mulheres que se transformaram em empreendedoras, o valor disso é inestimável”, conclui Zelão, que é casado com Heleny e tem duas filhas, Larissa e Natália.

Marcilei Aparecida Constante é auxiliar administrativa na Acisc. Conhecida por todos como alguém de alto astral, ela conta com alegria a grande história que construiu dentro do grupo. “São 23 anos trabalhando aqui, sou muito feliz por estar ao lado de amigos e pessoas que me dou muito bem, sou uma pessoa muito companheira e sempre à disposição, a associação é um exemplo de respeito com as mulheres, sou testemunha disso, é só benção aqui dentro”, afirma, sorridente, Marcilei.

Com quatro anos de empresa, Renata Fabiana Lopes diz que é fácil perceber o carinho diário da Acisc com as mulheres. “Nosso quadro de funcionários é composto em sua maioria por mulheres, aqui sempre nos sentimos respeitadas e acolhidas, e no dia das mulheres sempre somos lembradas”, pontua Renata, que é assistente administrativo.

Quem também tem mais de 20 anos trabalhando na Associação Comercial e industrial de São Carlos é Roseli Mara Barata. Desde que entrei aqui, 22 anos atrás, eu me senti muito bem, posso dizer que aqui é minha segunda família, além disso a Acisc contribuiu muito com as conquistas ao longo da minha vida e eu contribui com o progresso da associação”, comenta.

Fundada oficialmente em 22 de fevereiro de 1931, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos tem atualmente 17 mulheres em seu quadro de funcionários, exercendo diversas funções.

