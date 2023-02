Moradores do Damha pedem serviço de tapa-buraco em ruas próximas dos condomínios

Buraco em frente ao Damha IV - Crédito: reprodução/internet

Moradores da região do Damha entraram em contato com a redação do portal de notícias São Carlos Agora reclamando da presença de vários buracos no asfalto próximos aos condomínios. Eles pedem a realização do serviço de tapa-buraco.

Um dos buracos já completou seis meses e está localizado na frente do Clube da Tecumseh, na rua Kenneth Gilbert Herick. Para desviar, motoristas são obrigados a invadir a faixa contrária, podendo causar acidentes.

Outro buraco que causa transtornos para os moradores fica no cruzamento da rua Kenneth Gilbert Herick e Av. Brasilino Damha, próximo ao Village Damha IV.

Também há outro buraco na frente do condomínio Damha IV que cada dia que passa aumenta de tamanho.

Síndicos de alguns dos condomínios já encaminharam oficio para a Prefeitura Municipal e aguardam providências.

Um abaixo-assinado virtual cobrando soluções também foi criado e até a tarde desta quarta-feira (22) mais de 430 já haviam assinado.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda um posicionamento. Essa notícia será atualizada assim que tivermos um posicionamento.

