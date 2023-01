Moradores afirmam que rua está abandonada no Tangará

SIGA O SCA NO

Em estado de “esfarelamento”: moradores querem melhorias em rua no Tangará - Crédito: Divulgação

Os moradores da Antônio Flosi, na região do numeral 334, no Jardim Tangará, estão indignados com um possível descaso da administração pública municipal.

Segundo os reclamantes que entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 30, a via está em “estado de abandono”. O problema aumenta pois, segundo eles, muitos idosos residem na via.

Segundo a filha de uma moradora, cuja mãe reside na rua em questão, faz um ano que foi feita solicitação para que providências fosse tomadas por parte da Prefeitura Municipal, já que muitos buracos tornam o trânsito de veículos, “uma aventura”. “Nem resposta obtive”, salientou.

A leitora do SCA disse ainda que a “rua está um verdadeiro abandono. Tem tanto buraco que não tem como passar com carro ou moto. A rua é cheia de pessoas idosas com perigo de cair”, reforçou.

