Moradora denuncia infestação de escorpiões no CDHU e pede providências

Uma moradora do conjunto habitacional do CDHU, procurou a reportagem para denunciar a presença constante de escorpiões dentro das residências. Segundo o relato, somente neste ano ela já encontrou seis escorpiões dentro da própria casa, o que tem gerado preocupação entre os moradores, principalmente por haver muitas crianças no local.

De acordo com a denunciante, o problema não é isolado e atinge outras famílias do conjunto. “É um absurdo os moradores terem que lidar com essa situação. Aqui moram crianças de todas as idades e o risco é muito grande”, afirmou. Ela pede que os órgãos responsáveis realizem uma vistoria e adotem medidas urgentes de controle para evitar acidentes.

A moradora reforça o apelo às autoridades municipais para que façam a limpeza adequada das áreas comuns, fiscalização e ações de combate aos escorpiões.

