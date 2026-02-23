(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Cidade

Moradora denuncia infestação de escorpiões no CDHU e pede providências

23 Fev 2026 - 15h14Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradora denuncia infestação de escorpiões no CDHU e pede providências -

Uma moradora do conjunto habitacional do CDHU, procurou a reportagem para denunciar a presença constante de escorpiões dentro das residências. Segundo o relato, somente neste ano ela já encontrou seis escorpiões dentro da própria casa, o que tem gerado preocupação entre os moradores, principalmente por haver muitas crianças no local.

De acordo com a denunciante, o problema não é isolado e atinge outras famílias do conjunto. “É um absurdo os moradores terem que lidar com essa situação. Aqui moram crianças de todas as idades e o risco é muito grande”, afirmou. Ela pede que os órgãos responsáveis realizem uma vistoria e adotem medidas urgentes de controle para evitar acidentes.

A moradora reforça o apelo às autoridades municipais para que façam a limpeza adequada das áreas comuns, fiscalização e ações de combate aos escorpiões. 

Leia Também

Agência de Inovação da UFSCar abre seleção para vaga de auxiliar administrativo
Cidade14h00 - 23 Fev 2026

Agência de Inovação da UFSCar abre seleção para vaga de auxiliar administrativo

SAAE avalia novos atendimentos aos sábados após registrar 160 demandas
Cidade11h17 - 23 Fev 2026

SAAE avalia novos atendimentos aos sábados após registrar 160 demandas

“A importância de ver o invisível” – Palestra do Prof. Carlos Goldenberg (USP São Carlos) explica por que enxergar além do óbvio se torna uma urgência social
Cidade07h19 - 23 Fev 2026

“A importância de ver o invisível” – Palestra do Prof. Carlos Goldenberg (USP São Carlos) explica por que enxergar além do óbvio se torna uma urgência social

Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário
Cidade07h17 - 23 Fev 2026

Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário

ACISC completa 95 anos e marca história no desenvolvimento local
Cidade07h32 - 22 Fev 2026

ACISC completa 95 anos e marca história no desenvolvimento local

Últimas Notícias