quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Cidade

Morador reclama de buraco no Jardim Ricetti

11 Mar 2026 - 12h38Por Jessica Carvalho R
Um morador da Avenida Savério Talarico, no bairro Jardim Ricetti, relatou dificuldades para trafegar e estacionar devido aos inúmeros buracos na via, especialmente em frente à sua residência e próximo ao posto de gasolina local.

Ele afirma que os buracos aumentam a cada chuva, tornando arriscado colocar o carro na garagem. O morador vem solicitando a intervenção das autoridades desde fevereiro, mas até o momento não obteve resposta.

“A situação está insustentável. Cada vez que chove, os buracos aumentam e é quase impossível entrar ou sair da garagem sem arriscar o carro”, disse ele, enviando fotos que mostram as condições precárias da avenida.

O morador pede providências para reparo do asfalto e manutenção da via, a fim de garantir segurança e acessibilidade.

