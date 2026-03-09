Morador do Cidade Aracy leva prÃªmio de R$ 500 mil do Hiper SaÃºde

Um morador do bairro Cidade Aracy II, em São Carlos, foi um dos ganhadores do prêmio principal do Hiper Saúde sorteado neste domingo (9). O valor total de R$ 500 mil foi dividido com um morador da cidade de Pirassununga.

O ganhador de São Carlos adquiriu o título vendido no ponto de venda Distribuidora Lisi, no bairro Cidade Aracy II. Já o outro contemplado é morador do bairro Vila Pinheiro, em Pirassununga.

Além do prêmio principal, três moradores de São Carlos também foram contemplados no Giro da Sorte, recebendo R$ 1,5 mil cada.

O Hiper Saúde informou ainda que o próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 300 mil, atraindo novamente a atenção de participantes de toda a região.

Leia TambÃ©m