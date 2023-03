Missas e venda de pedaços de bolo marca o dia de São Domingos Sávio

Quinta-feira será especial: Dia de São Domingos Sávio - Crédito: Divulgação

A quinta-feira, 9, promete ser especial para a comunidade da Igreja São Domingos Sávio, já que é comemorado o dia do padroeiro. Para marcar a data, fieis e voluntários se uniram para uma programação religiosa e festiva que irá ocorrer neste dia, com direito a missas e venda de pedaços de bolo. No sábado, 11, será realizado ainda um show de prêmios. O evento tem o apoio do São Carlos Agora.

Segundo os organizadores, logo às 7h desta quinta-feira ocorre uma missa solene a cargo do padre Allan Murilo Ulprist que irá abençoar o bolo de São Domingos Sávio que será vendido em seguida. Às 19h30 acontece uma segunda missa para os fiéis.

De acordo com a programação pré-definida, no sábado, 11, a partir das 19h acontece um show de prêmios com serviço completo de bar e toda a renda será revertida para obras sociais que a igreja promove naquela região de São Carlos.

BOLO DE SÃO DOMINGOS

A venda será nesta quinta-feira, 9, mas o bolo de São Domingos Sávio já começou a ser preparado por aproximadamente 15 voluntárias.

O bolo terá aproximadamente 15 metros e será cortado em 1,5 mil pedaços que serão vendidos a R$ 5 cada.

Os ingredientes foram todos doados por fiéis e para o preparo serão utilizados 70 quilos de doce de leite, 100 quilos entre farinha e açúcar, além de 600 ovos.

A venda começa logo após a missa das 7h e as reservas podem ser feitas pelo fone 3416-3674.

Leia Também