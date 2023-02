Missa na Catedral marca episcopado de D. Eduardo Malaspina

Dom Malaspina foi nomeado bispo no 7 de março de 2018 - Crédito: Divulgação

A Catedral, no centro da cidade, será o local nesta quinta-feira, 2, da missa em ação de graças pelo episcopado de Dom Eduardo Malaspina, junto a Diocese de São Carlos. O evento religioso começa às 19h30.

Para a celebração, os fiéis da Diocese são convidados para homenagear Dom Malaspína pelos mais de 32 anos de contribuição junto a igreja católica, onde exerceu o ministério sacerdotal, foi vigário geral, membro do colégio de consultores, chanceler do bispado, coordenador diocesano de pastoral, coordenador da revisão ampla diocesana, professor de comunicação no seminário de Filosofia, entre tantas outras atividades.

Conhecido pelo seu jeito carismático, Dom Malaspina foi padre na Igreja São Nicolau de Flüe em São Carlos, onde permaneceu por mais de 17 anos. Implantou o Projeto Social “Anjo da Guarda”, para atender crianças em situação de vulnerabilidade social no contra turno escolar e idealizou o “SOS Oração – Ser Orante Sempre”.

Dom Malaspina tem dez obras públicas pela Editora A Partilha e sua última obra recém lançada é “Amizade”: Porque é impossível ser feliz sozinho. Na área de comunicação apresentou de 2004 a 2016 o programa radiofônico Dialogando com Deus e criou a Web Rádio SOS Oração.

Dom Malaspina foi nomeado bispo no 7 de março de 2018 e desde então contribui com seu episcopado como bispo auxiliar e no período de sede vacante foi o administrador diocesano da igreja particular de São Carlos.

