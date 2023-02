Missa celebra início da Quaresma e Diocese de São Carlos realizará várias celebrações

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira, 22, a Igreja Católica celebra a Missa de Quarta-feira de Cinzas, com gesto de imposição das cinzas como sinal de penitência, no sentido de conversão que marca o início da Quaresma, período de reflexão em preparação para Páscoa, em um dia de jejum e abstinência de carne.

Na Diocese de São Carlos haverá celebrações da missa em diversas paróquias. O Bispo Diocesano Dom Luiz Carlos Dias, celebrará às 19h30, na Catedral de São Carlos.

Durante a solenidade também será realizado o lançamento da Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema “Fraternidade e Fome” e lema “Dai-lhes vós mesmos de comer”. A mobilização está sendo articulada pela Igreja no Brasil como forma de contribuir no enfrentamento do flagelo da fome. É a terceira vez que a Campanha da Fraternidade aborda essa temática.

RITO DE IMPOSIÇÃO DAS CINZAS

Durante a celebração serão abençoadas as cinzas obtidas da queima dos ramos usados no Domingo de Ramos, do ano anterior. Para os cristãos, a cinza possui um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e penitência, e recorda sua origem e o seu fim.

