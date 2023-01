Ministros do governo Lula recebem relatório dos estragos causados pelas chuvas em São Carlos

Crédito: divulgação

O vice-prefeito Edson Ferraz e o vereador Lucão Fernandes, representando o presidente da Câmara, vereador Marquinho Amaral, estiveram na tarde desta quinta-feira (05/01) em Araraquara para se encontrarem com os ministros Jader Filho, das Cidades e Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional.

O objetivo foi entregar aos ministros do governo Lula um relatório detalhado dos prejuízos que a chuva causou em São Carlos no último dia 28 de dezembro e solicitar a liberação de recursos para que a Prefeitura consiga fazer a recuperação das regiões destruídas pelas enchentes.

O encontro dos representantes de São Carlos com os ministros do governo Lula ocorreu em Araraquara e foi acompanhado também pelos secretários municipais Leandro Severo (Comunicação) e Fernando Carvalho (Relações Legislativas e Institucionais).

Os ministros, juntamente com o deputado federal Baleia Rossi (MDB), visitaram alguns pontos de Araraquara que também foram afetados pelas intensas chuvas e receberam o relatório dos representantes de São Carlos.

O Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que recebeu o relatório do vice-prefeito de São Carlos, orientou como deve ser o procedimento. “Orientamos no que diz respeito às questões relacionadas a Defesa Civil, a decretação da situação de emergência, já houve o reconhecimento do Estado, mas é preciso que haja também a formalização no Sistema Nacional de Defesa Civil para que possamos reconhecer nacionalmente a situação de emergência e a partir daí criar as condições legais para que a Defesa Civil Nacional possa agir na reconstrução das situações ocorridas com o desastre”, orientou o ministro.

Jader Filho, Ministro das Cidades, cujo a pasta atua nas ações preventivas, disse que é preciso recuperar as estruturas atuais e fazer a prevenção para evitar que aconteçam outros desastres dessa monta. “O presidente Lula está atento para tudo isso que está acontecendo e pediu para resolver os problemas e agir preventivamente. Precisamos agir para não perdermos vidas e as pessoas não perderem suas casas. Estamos atentos e vamos tomar todas as providencias para resolvermos essa demanda”, disse Jader Filho.

Baleia Rossi fez questão de prestar a solidariedade as cidades de São Carlos e Araraquara, que foram as mais atingidas e que perderam vidas. “O ministro Jader Filho e o ministro Waldez já se colocaram à disposição e vou agendar uma visita em Brasília para que esses problemas possam rapidamente ser solucionados”, ressaltou Baleia Rossi.

O vereador Lucão Fernandes acompanhou o encontro com os ministros. “Fomos muito bem recepcionados, e orientados a fazer todos os encaminhamentos e isso deixou os nossos corações com bastante esperança de que esses problemas terão solução”, relatou.

O vice-prefeito Edson Ferraz explicou que o relatório apresentado aos ministros contém a real situação da cidade após ter sido atingida por fortes chuvas que ocasionaram desastre e muitos prejuízos, principalmente na região central. “São Carlos vem sofrendo com as enchentes há muitos anos e nós temos buscado soluções, como os piscinões e a drenagem que estamos realizando em vários bairros, mas precisamos de mais recursos dos governos Estadual e Federal. Nós vamos buscar recursos, porque temos projetos que podem resolver essa situação. Falamos com os dois ministros e nos próximos dias estaremos em Brasília para encontrarmos um caminho de resolução para esse problema. A nossa Defesa Civil já está cadastrando os relatórios como o ministro nos orientou”, finalizou Ferraz.

