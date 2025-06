Lucão Fernandes propõe Semana Municipal da Conscientização do Uso da Internet para Crianças e Jovens

Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal -

Com o objetivo de proteger crianças e adolescentes dos perigos do ambiente digital e promover um uso mais seguro e consciente da internet, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes (PP), apresentou um Projeto de Lei que institui a Semana Municipal da Conscientização do Uso da Internet para Crianças e Jovens. A proposta prevê que a semana passe a integrar o Calendário Oficial do Município e seja realizada anualmente na primeira semana de agosto.

A iniciativa tem como foco orientar o público infantojuvenil sobre os riscos presentes no mundo virtual, como o contato com desconhecidos, o envolvimento em desafios perigosos nas redes sociais e a exposição a conteúdos inadequados. “Infelizmente, já se tornou comum vermos casos de crianças e adolescentes vítimas de acidentes, violência e até suicídios relacionados ao uso imprudente da internet. Precisamos agir de forma preventiva”, destacou Lucão.

Segundo o texto do projeto, as atividades da semana poderão ser promovidas em escolas, centros comunitários, espaços culturais e em qualquer local que reúna crianças e adolescentes. As ações deverão envolver palestras, debates, oficinas e campanhas educativas voltadas também aos pais e responsáveis, além de parcerias com a iniciativa privada e o terceiro setor.

Para o parlamentar, a Semana Municipal da Conscientização do Uso da Internet vai além da simples inclusão no calendário: ela representa um compromisso do poder público com a formação digital saudável das novas gerações. “Queremos massificar a informação, chegar a todos os cantos da cidade. Trabalhar a conscientização é uma das formas mais eficazes de evitar tragédias”, afirmou.

O projeto agora segue para tramitação na Câmara Municipal. Caso seja aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, a lei entra em vigor na data de sua publicação.

