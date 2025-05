Linha Santa Eudóxia x Estação ganha novo horário aos domingos e feriados a partir de junho

Compartilhar no facebook

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que a partir do dia 1º de junho de 2025, a Linha 52 – Santa Eudóxia x Estação contará com uma nova partida aos domingos e feriados, com saída de Santa Eudóxia às 6h.

A medida visa ampliar o atendimento aos usuários do transporte coletivo, oferecendo mais uma opção de deslocamento nos dias de menor oferta de horários.

Para consultar todos os itinerários e horários atualizados, baixe o aplicativo Sou São Carlos: https://bus2.me/app/sou.

