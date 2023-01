Limpeza pós-enchente em São Carlos tem trabalho de 150 servidores

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da Secretaria de Transporte e Trânsito, SAAE e Defesa Civil, realiza um trabalho intensivo desde de 28 de dezembro, dia em que a cidade foi afetada por chuvas intensas.

De acordo com o Departamento de Proteção e Defesa Civil, São Carlos recebeu mais de 235 mm de chuva, o que ocasionou diversos pontos de alagamentos, incluindo a região comercial e áreas rurais. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foi o maior índice de chuva do período em todo o país.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos desde então 150 pessoas estão trabalhando na limpeza das áreas atingidas e na recuperação de vias. "Na verdade, as nossas equipes só pararam no dia 31após o almoço e no dia 1° de janeiro. Também estamos trabalhando com 4 caminhões hidrojatos, 10 basculantes, 6 motoniveladoras, 8 pás carregadeiras, 6 caminhões carga seca e 4 caminhões pipas. Nesta segunda-feira (02/01), como o comércio nao abriu, intensificamos os trabalhos na região central para retirar o resto de terra que ainda estava em algumas vias", explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Outra equipe trabalhou na Rotatória do Cristo para finalizar a limpeza, local onde o acúmulo de terra é de objetos carregados pela chuva foi muito grande. "Solicitamos a população para que não fiquem tentando garimpar objetos no local. Além de ser perigoso, atrapalha o trabalho das equipes", solicita o secretário adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana.

Netto Donato, secretário de Governo, confirmou que a Prefeitura já está estudando uma contratação emergencial para agilizar a recuperação asfáltica das vias. "Estamos analisando a contratação de empresas para fazer o tapa-buraco e para a recuperação das pontes. Apesar de ser emergencial é necessário um processo e orçamentos para que o município faça o contrato", revela Donato.

Outra atividade que deve ser reestabelecida ainda nesta segunda-feira (02/01) é o tráfego de trens. Segundo previsão da concessionária Rumo isso deve acontecer a partir das 21h.

