Licenciamento antecipado de veículos registra aumento de 27% em janeiro em São Carlos

Levantamento realizado pelo Detran.SP mostra que o número de veículos licenciados em São Carlos cresceu 27% em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. No primeiro mês de 2023, 24.513 motoristas regularizaram a documentação digitalmente na cidade. Já em janeiro de 2020, 19.314 pessoas haviam optado pelo licenciamento antecipado. À época, o documento do veículo ainda era impresso em papel moeda.

Para os motoristas paulistas, o formato eletrônico do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV-e), como o documento também é conhecido, foi implementado em maio de 2020 pelo Detran.SP.

Com a digitalização do serviço, houve também um aumento de 16% no total de licenciamentos eletrônicos no estado de São Paulo. Os números estaduais de licenciamento antecipado passaram de 2.890.709, em janeiro de 2020, para 3.368.748, no mesmo período deste ano.

Para quem ainda pretende licenciar o veículo antecipadamente, o pagamento da taxa, equivalente a R$ 155,23, continua disponível até junho no estado de São Paulo, independentemente do número final da placa. Para o licenciamento antecipado, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deverá estar quitado integralmente, assim como todos os débitos do veículo, como, por exemplo, as multas.

Caso prefira, o proprietário pode também aguardar o cronograma obrigatório para atualizar o licenciamento, de acordo com o final da placa do veículo. O calendário começa em 1º de julho e vai até dezembro, exceto para caminhões e tratores, cujos prazos vão de setembro a dezembro (veja o quadro ao final do texto).

A infração para quem não atualizar a documentação do veículo no prazo estabelecido é gravíssima e pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Top 10

O levantamento do Detran.SP mostra também as cidades que mais tiveram veículos licenciados no primeiro mês deste ano. Com folga, a capital lidera a disputa (967.746), seguida por Campinas (104.339), Guarulhos (73.357), Ribeirão Preto (63.997), São Bernardo do Campo (59.194), Santo André (58.465), Sorocaba (55.649), São José dos Campos (51.112), Osasco (43.898), e Jundiaí (43.600).

Como Licenciar

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar a taxa via internet banking, aplicativo, caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal) ou nas lotéricas os débitos do veículo, como por exemplo IPVA, possíveis multas e a taxa de licenciamento.

O documento digital fica disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’, disponível nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito – CDT. O motorista poderá imprimir sua via em papel sulfite comum (A4-branca).

