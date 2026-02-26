LEANDRO GUERREIRO: "Não vou tentar recuperar este mandato, vou tentar voltar em 2028"

O polêmico Leandro Guerreiro: Atualmente, Leandro está trabalhando de forma informal e afirma que dentro de alguns dias deverá ter sua carteira assinada por uma empresa como funcionário novamente - Crédito: Jean Guilherme

Participando da nova temporada do SÃO CARLOS AGORA, aberta nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, o ex-vereador Leandro Guerreiro afirma que não vai tentar recuperar o mandato para o qual foi eleito em 2024. Confira entrevista em vídeo neste link.

Ele teve seu mandato extinto em meados do ano passado, após ter transitado em julgado um processo movido por lideranças políticas contra ele, por charges consideradas ofensivas pelo Poder Judiciário. Leandro foi preso em Jardinópolis, onde ficou pouco mais de cinco meses. “Não, eu não vou tentar recuperar o atual mandato. Vou tentar recuperar nas eleições de 2028 e não agora.”

O ex-vereador afirmou que o presídio onde estava era dominado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Leandro disse que não foi maltratado na cadeia e que fez amizade com muitos presos de São Carlos. Segundo ele, quando chegava algum detento que era são-carlense, avisava logo aos demais presos que precisava falar com “o vereador”, que era ele.

Atualmente, Leandro está trabalhando de forma informal e afirma que, dentro de alguns dias, deverá ter sua carteira assinada por uma empresa, novamente como funcionário. Nas eleições deste ano, ele afirma que vai apoiar as candidaturas de Dé Alvim (Solidariedade) para deputado estadual e Maurício Neves (PP) para deputado federal.

Ele destacou que acredita na recuperação de pessoas que cometeram crimes no sistema prisional. Também afirmou que existe muita gente que trabalha dentro do centro de detenção onde permaneceu.

NOVAS TECNOLOGIAS – Letrista e chargista, Leandro afirma que não se assusta com a Inteligência Artificial e garante que os cartunistas, chargistas e desenhistas sempre existirão. “A IA pode até fazer uma charge, mas nunca terá o talento de um ser humano. É como compararmos uma lasanha feita em casa com uma lasanha congelada”, destaca.

