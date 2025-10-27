Leandro Guerreiro mantém rotina de trabalho e arte no presídio de Jardinópolis

Ex-vereador Leandro Guerreiro - Crédito: SCA

O ex-vereador de São Carlos, Leandro Guerreiro, preso desde o dia 5 de agosto no regime semiaberto em Jardinópolis (SP), tem mantido uma rotina marcada pelo trabalho, pela arte e pela religiosidade.

De acordo com informações de familiares que o visitaram, durante o período de reclusão, Leandro encontrou na caricatura uma forma de expressão e conexão com os demais internos. Ele já produziu mais de 200 caricaturas, retratando familiares de detentos — especialmente em dias de visita. Segundo ele, cada desenho gera risadas e momentos de alegria dentro do ambiente prisional.

Além da arte, Leandro dedica parte de seu tempo ao convívio social e espiritual. Nos horários livres, costuma jogar xadrez com os companheiros, atividade que ajuda a manter a mente ativa e o clima de camaradagem entre os internos.

Ele trabalha de segunda a sábado, das 8h às 16h, e também atua nas atividades religiosas do presídio. Toca teclado na igreja todo sábado e domingo, e participa de ensaios e momentos de louvor de três igrejas que visitam a unidade prisional durante a semana, ajudando nos preparativos para os cultos.

O presídio de Jardinópolis abriga cerca de 1.500 pessoas, divididas em duas alas com aproximadamente 700 internos cada.

