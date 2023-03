Jovem que se envolveu em grave acidente no Cidade Aracy deixa a UTI

SIGA O SCA NO

Carro ficou destruído. No detalhe a jovem Letícia - Crédito: Maycon Maximino

A jovem Letícia Estephani Fernandes Santos, 21, que se envolveu em um grave acidente de carron a noite do dia 11 de fevereiro, no bairro Cidade Aracy, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos. A informação foi postada por familiares nas redes sociais.

Segundo informações, a jovem conduzia um Citroen/Picasso pela rua Nelson Orlandi, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e chocou-se violentamente contra uma árvore. Ela foi socorrida inconsciente pelo Samu. (veja notícia do acidente)

Ainda de acordo com testemunhas, no carro havia outra pessoa, no entanto, ela não foi localizada pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos.

Leia Também