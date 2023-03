Jovem fica gravemente ferida após bater carro em árvore no Aracy 2

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 21 anos ficou gravemente ferida nesta noite de sábado (11), em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma árvore, na Avenida Nelson Orlandi, no Cidade Aracy 2.

A vítima conduzia o veículo pela via quando bateu lateralmente contra a árvore. As causas do acidente ainda são desconhecidas, porém, como a colisão não foi frontal e chovia no momento do acidente, acredita-se que o carro tenha rodado antes de bater.

A motorista foi socorrida em estado grave, pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU, que a encaminhou à Santa Casa.

Dentro do carro havia também um homem, que foi socorrido por meios próprios, até a UPA do Aracy.

Também estiveram no local, a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e equipes do Autobomba e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Leia Também