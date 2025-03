Jardim EmbarÃ© terÃ¡ a 2Âª Festa do Pastel

A Associação de Moradores do Jardim Embaré prepara uma confraternização para reunir a população do bairro e visitantes, prevista para os dias 22 e 23 de março, na praça localizada na Avenida Ernesto Pereira Lopes.

Trata-se da 2ª Festa do Pastel, que contará com barracas com variedades em pasteis tradicionais e doces, além de uma completa área de alimentação com a presença de food trucks.

Pastéis variados

Barraca de chopp

Pernil na chapa

Hambúrguer artesanal

Delícias de milho

Cachorro-quente

Sorvete americano

Carreta de doces e muito mais!

Nos dois dias, a festa começa às 14h e tem encerramento previsto para às 22h e contará ainda com música ao vivo. No dia 22, o show fica por conta de Gabriel Cassimiro com muita música sertaneja e no dia seguinte, flashbacjs com DJ Ligeiro.