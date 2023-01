Ipem-SP realiza operação para verificar peso e quantidade de produtos consumidos no ambiente escolar

Crédito: Divulgação

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro, com a finalidade de proteger o consumidor, realizou no dia 24 de janeiro, a operação “Hora do Lanche” com a finalidade de intensificar a fiscalização no peso e quantidade de bolachas, biscoitos do tipo wafer, bolinhos, mini pães, sucos de caixinha, leites saborizados, entre outros produtos consumidos por crianças e adolescentes em idade escolar.

A verificação ocorreu nos laboratórios do Ipem-SP na capital, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos.

Foram fiscalizados 28 produtos, sendo 20 (71%) autuados por irregularidades no peso ou quantidade.

No laboratório da capital, foi encontrado erro no peso de pão para hot dog.

Em Bauru, os fiscais detectaram problemas no peso de pão de forma e biscoito.

Em Campinas, os erros foram no peso de biscoito do tipo wafer e bombons.

Em Ribeirão Preto, o erro foi no peso de pão de forma.

Em São Carlos, os erros foram em bolo e biscoitos.

Confira a tabela com as irregularidades encontradas pelos fiscais. Acesse https://www.ipem.sp.gov.br/images/2023/IpemSP_OpHoradoLanche2023_resultado.pdf

Em 2022, na mesma operação, foram fiscalizados 29 produtos, sendo 28 (97%) autuados por irregularidades no peso.

As empresas autuadas terão dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

