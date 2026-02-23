(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Cidade

Interdição na Rua Miguel Petroni altera trânsito entre os dias 24 e 27 de fevereiro

23 Fev 2026 - 18h55
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que a Rua Miguel Petroni estará interditada no sentido Rodovia–Centro entre os dias 24 e 27 de fevereiro. A interrupção ocorre no trecho compreendido entre a Avenida Romualdo Villani e a Rua José Quatrochi.

A medida é necessária para a execução das obras de readequação da rotatória da Avenida Miguel Petroni, realizadas pela empresa Corpal Construtora.

Durante o período de interdição, os motoristas que trafegarem pela via no sentido Rodovia–Centro deverão utilizar o seguinte desvio: Avenida Romualdo Villani, Rua Laura Villani Piovesan, Rua Ítalo Savelli e Rua José Quatrochi, retornando posteriormente à Rua Miguel Petroni.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e realizar as intervenções necessárias, garantindo maior segurança e fluidez no tráfego.

A Secretaria recomenda que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência, utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção ao transitar pela região. A liberação da via estará condicionada ao andamento e à conclusão dos serviços.

 

