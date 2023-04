Inscrições gratuitas estão abertas em Ciências de Computação e Matemática Computacional na USP São Carlos

As inscrições podem ser realizadas até dia 5 de maio - Crédito: Reinaldo Mizutani

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC). São oferecidas, ao todo, 48 vagas para mestrado, 54 para doutorado e 16 para doutorado direto.

As inscrições podem ser realizadas até dia 5 de maio acessando o site do Programa: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso (clique em “alunos regulares”). Para se inscrever no doutorado, os estudantes deverão ter o título de mestre em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, Estatística e áreas afins. E para o doutorado direto e o mestrado, os alunos devem ter completado cursos de graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, Estatística e áreas afins.

EXCELÊNCIA EM ENSINO

O PPG-CCMC é classificado com nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O Programa já formou um número expressivo de mestres e doutores, que hoje ocupam posições em prestigiadas empresas e unidades de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. Para conferir todas as oportunidades de pós-graduação do ICMC, basta acessar o site: www.icmc.usp.br/pos-graduacao.

