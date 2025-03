InscriÃ§Ãµes abertas para o Coral da USP SÃ£o Carlos

Se você gosta de cantar ou quer experimentar os benefícios do canto coral, essa é a sua chance: o Coral da USP São Carlos está com inscrições abertas para novos integrantes. Para participar, basta preencher o formulário de inscrição até esta segunda, 17 de março, neste link: https://bit.ly/3FAKc4f .

A iniciativa é voltada para toda a comunidade da cidade e da região, além de aulas de graduação e de pós-graduação, professores e servidores técnico-administrativos. Não é necessário ter vínculo com a USP nem experiência prévia em canto para se inscrever. Os ensaios acontecem às quintas-feiras, das 12h30 às 14 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

Nesta temporada de 2025, a participação de estudantes de graduação está sendo fortemente incentivada. Após a inscrição, os candidatos passarão por um teste vocal de aproximadamente 10 minutos para classificação, com local e horário a serem informados pela equipe responsável pela Coral.

Nesta temporada de 2025, a participação de estudantes de graduação está sendo fortemente incentivada. Após a inscrição, os candidatos passarão por um teste vocal de aproximadamente 10 minutos para classificação, com local e horário a serem informados pela equipe responsável pela Coral.

Repertório e benefícios – Com um repertório diversificado, incluindo canções populares de diferentes partes do mundo e peças do repertório coral clássico, o Coral da USP São Carlos está sob a regência do maestro Sergio Alberto de Oliveira, que possui Bacharelado em Composição e Regência, mestrado em Artes e doutorado em Música. Ele também é fundador e diretor artístico do Coral da USP Ribeirão Preto, e já liderou seus grupos em apresentações no Brasil e no exterior.

Além da experiência musical, participar do Coral traz benefícios como redução do estresse, melhoria no relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, comunicação e disciplina.

O Coral da USP São Carlos é uma iniciativa da Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do ICMC, contando com o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do Instituto, do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária do campus da USP, em São Carlos, e da Prefeitura do Campus da USP em Ribeirão Preto.

Leia Também