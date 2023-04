Prefeitura adia início da operação dos radares que estava marcado para quinta-feira (6)

SIGA O SCA NO

Radar avenida Bruno Ruggiero Filho

Devido a alguns ajustes técnicos, os radares fixos e os equipamentos de fiscalização não metrológicos não entrarão em vigor na próxima quinta-feira (06/04), conforme havia sido anteriormente projetado. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que mantém a expectativa de iniciar a operação dos dispositivos ainda no mês de abril.

No momento, os radares previstos na licitação vencida pela empresa Talentech – Tecnologia de São Paulo/SP estão sendo instalados em diversos pontos da cidade. No entanto, devido aos trâmites necessários junto à CPFL para instalação nos postes de energia elétrica e com o Inmetro para aferição dos equipamentos, o início da operação dos detectores de velocidade precisou ser adiado.

De acordo com a licitação vigente, serão dez radares fixos instalados em São Carlos e três equipamentos de fiscalização não metrológicos, que detectam avanço de sinal e de faixa de pedestre. A medida visa coibir fatores como o aumento do número de acidentes no trânsito são-carlense, que saltou de 1.053 ocorrências não fatais em 2021 para 1.163 casos em 2022.

Após estudo técnico feito pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, também ficou definida a alteração de local de dois radares. Sendo assim, os pontos situados na Av. Francisco Pereira Lopes/Av. Trabalhador São-Carlense e Av. Prof. Luís Augusto de Oliveira passam a fazer parte do cronograma, sendo retiradas as localidades da Av. Ray Wesley Herrick e Av. São Carlos.

Confira a localização atualizada dos radares e equipamentos não metrológicos que estão sendo instalados em São Carlos:

1 - Av. Getúlio Vargas - Centro-Bairro/Bairro-Centro - 60 Km/h (radar fixo);

2 - Av. Dr. Heitor José Reali - Bairro/Centro 60 Km/h (radar fixo);

3 - Av. Morumbi – Rodovia-Bairro/Bairro-Rodovia - 60 Km/h (radar fixo);

4 - Av. Bruno Ruggiero Filho - Shopping/Centro - 60 Km/h (radar fixo);

5 - Av. Trabalhador São-carlense - USP-Rodoviária - 60 Km/h (radar fixo);

6 - Av. Miguel Petroni/Rua João de Guzzi - Bairro-UPA Santa Felícia/UPA Santa Felícia-Bairro - 60 Km/h (radar fixo);

7 - Av. Comendador Alfredo Maffei - SESC-Centro/Centro-SESC - 60 Km/h (radar fixo);

8 - Av. Comendador Alfredo Maffei - Bairro-Centro/Centro-Bairro - 60 Km/h (radar fixo);

9 - Av. Francisco Pereira Lopes/Av. Trabalhador São-Carlense – Rodoviária/Shopping - 60 Km/h (radar fixo);

10 – Av. Prof. Luís Augusto de Oliveira – Centro/Rodovia – 60 Km/h (radar fixo);

11 – Av. Getúlio Vargas com Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior (equipamento de fiscalização não metrológica);

12 – Av. São Carlos com Rua Geminiano Costa (equipamento de fiscalização não metrológica);

13 – Av. São Carlos com Rua XV de Novembro (equipamento de fiscalização não metrológica)

