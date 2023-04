Trineto de Conde do Pinhal pede mais cuidados com Palacete

História maltratada: trineto do Conde do Pinhal clama por restauração no Palacete no centro de São Carlos - Crédito: Divulgação

Um prédio que faz parte do patrimônio histórico de São Carlos e que, segundo Eros Santiago, trineto do Conde do Pinhal, estaria em estado de abandono. P Prédio fica em pleno “coração” da cidade, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua Conde do Pinhal.

Segundo Eros, há anos precisa de restauração, com janelas quebradas, muita umidade, árvores nascendo no telhado, cupins. “Foi há muitos anos ocupado por vários departamentos da Prefeitura e usaram até o máximo possível”, disse indignado.

Ao São Carlos Agora, Eros disse que o Palacete foi uma das primeiras casas da cidade. Além do lado histórico e importância política, também é um marco arquitetônico para a cidade.

“Era a residência da cidade do fundador de São Carlos do Pinhal, que também serviu como primeira sede do Colégio São Carlos. Tem afrescos de Benedito Calixto, lustres europeus, madeiramento de lei e foi inspirada na residência do Marquês de Três Rios.

Na tarde desta quinta-feira, 20, o trineto do Conde do Pinhal salientou que ocorreram nos últimos anos diversas manifestações procurando pela Prefeitura e seus responsáveis e a resposta foi que “nada seria feito”. “O tempo está passando e a residência do fundador da cidade não pode passar por esse risco. Se ser relegada ao descaso e nada ser feito”, salientou.

Finalizando a entrevista, Eros fez questão de salientar que a preocupação é com a história de São Carlos, um legado cultural que deve ser cultivado e mantido para as próximas gerações. “É um patrimônio de uso público, com todo potencial para ser um museu contando a história de nossa cidade”, encerrou.

NOTA DA PREFEITURA MUNICIPAL

De acordo com a Fundação Pró-Memória o Palacete Conde do Pinhal já está passando por medidas de segurança e o projeto de restauração já está previsto.

