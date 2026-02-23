(16) 99963-6036
Cidade

Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário

23 Fev 2026 - 07h17Por Da redação
Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário - Crédito: Milena MorelloIgreja Presbiteriana de São Carlos inaugura Museu do Sesquicentenário - Crédito: Milena Morello

A Igreja Presbiteriana de São Carlos inaugurou neste domingo (22) o Museu do Sesquicentenário, um espaço criado para preservar a memória, celebrar a trajetória e reconhecer tudo o que foi construído ao longo de 150 anos de história marcados por fé, serviço e dedicação.

A cerimônia de inauguração reuniu membros, líderes e convidados em um momento de celebração e gratidão. Durante o evento, foram destacados os desafios superados e as conquistas alcançadas por gerações que contribuíram para o crescimento da igreja e sua atuação na comunidade são-carlense.

O museu foi organizado para oferecer uma experiência interativa aos visitantes. Para aproveitar melhor o percurso, a orientação é instalar o aplicativo Spotify no celular e levar fones de ouvido, possibilitando acompanhar os conteúdos em áudio disponíveis ao longo da visita.

Mais do que um espaço de memória, o Museu do Sesquicentenário reafirma o compromisso da igreja com o presente e o futuro, fortalecendo os laços com a comunidade e convidando todos a fazerem parte dessa história que continua sendo construída.

