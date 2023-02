IFSP oferece 680 vagas para cursos superiores em São Carlos e região

IFSP - Crédito: divulgação

O IFSP vai ofertar 5.400 vagas para cursos superiores gratuitos no primeiro semestre de 2023, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nos câmpus Araraquara, Matão, São Carlos e São João da Boa Vista são oferecidas 680 vagas. Não há cobrança de inscrição, matrícula ou mensalidade. Os cursos e a participação no processo seletivo são gratuitos.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e obtido nota na redação superior a zero. A inscrição deve ser realizada pelo site do Sisu entre 16 e 24 de fevereiro de 2023. Durante a inscrição, o candidato deve selecionar o curso e a instituição de ensino de sua preferência. É possível escolher até duas opções de curso.

No IFSP, as vagas estão distribuídas entre os Câmpus: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Votuporanga.

As informações completas sobre cursos, vagas e inscrições podem ser conferidas em: https://www.ifsp.edu.br/sisu2023.

Veja como estão distribuídas as vagas oferecidas em Araraquara, Matão, São Carlos e São João da Boa Vista:

Araraquara – 160 vagas

Engenharia Mecânica – Integral – 40 vagas

Licenciatura em Matemática – Noturno – 40 vagas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Matutino – 40 vagas

Tecnologia em Sistemas para a Internet – Noturno – 40 vagas

Matão – Total 160 vagas

Engenharia de Alimentos – Noturno – 40 vagas

Engenharia de Energias Renováveis – Noturno – 40 vagas

Licenciatura em Química – Noturno – 80 vagas

São Carlos – 120 vagas

Administração – Integral – 40 vagas

Engenharia Aeronáutica – Integral – 40 vagas

Engenharia de Software – Integral – 40 vagas

São João da Boa Vista – 240 vagas

Ciência da Computação – Integral – 40 vagas

Engenharia de Controle e Automação – Integral – 40 vagas

Licenciatura em Ciências Naturais: habilitação em Física – Noturno – 40 vagas

Licenciatura em Ciências Naturais: habilitação em Química – Noturno – 40 vagas

Tecnologia em Processos Gerenciais – Noturno – 40 vagas

Tecnologia em Sistemas para a Internet – Noturno – 40 vagas

