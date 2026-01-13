ICMC da USP abre duas vagas de estágio para estudantes de Administração

icmcusp -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, está com duas vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de Administração de Empresas ou Administração Pública.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar regularmente matriculado, ter concluído o 3º semestre da graduação e possuir conhecimentos em informática e língua inglesa.

Uma das oportunidades é destinada ao Serviço de Pós-Graduação do ICMC, com carga horária de 30 horas semanais. O estudante selecionado receberá bolsa mensal no valor de R$ 1.518, além de vale-transporte.

A outra vaga é para atuação no Grupo de Trabalho Egressos do ICMC, com jornada de 20 horas semanais. Nesse caso, a bolsa oferecida é de R$ 1.012, também com direito a vale-transporte.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro e devem ser feitas por meio de formulário online. O estágio terá duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

