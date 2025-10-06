ICMC abre inscrições para o 44º Programa de Verão em Matemática

icmc -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realizará de 5 de janeiro a 13 de fevereiro de 2026 a 44ª edição do Programa de Verão em Matemática. A iniciativa, promovida pelo Departamento de Matemática (SMA) e pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMat), tem como objetivos atualizar, disseminar e aprofundar conhecimentos na área, além de fomentar o intercâmbio entre estudantes em fase final de graduação e de pós-graduação e pesquisadores.

Gratuito, o programa já recebe inscrições para dois cursos presenciais: Cálculo Avançado e Funções de uma Variável Complexa. A programação prevê ainda minicursos em temas como Funções de Várias Variáveis Complexas, Introdução à Teoria Geométrica da Medida, Física Matemática, Análise Funcional e Álgebra, além de disciplinas do PPGMat, disciplinas de extensão, palestras, um Workshop de Verão e, em especial, o ICMC Summer Meeting on Differential Equations – Chapter 2026, uma das conferências internacionais de maior relevância no país na área de equações diferenciais parciais.

Todas as atividades confirmadas até o momento ocorrerão presencialmente nas dependências do ICMC, em São Carlos. Há possibilidade de oferta on-line para algumas iniciativas; eventuais atualizações serão divulgadas no site oficial.

Serviço

Período: 5 de janeiro a 13 de fevereiro de 2026

Local: ICMC/USP – São Carlos (SP)

Inscrições (cursos presenciais): até 21 de novembro de 2025

Site: http://verao.icmc.usp.br

Organização: Departamento de Matemática (SMA) e PPGMat/ICMC-USP

