Hospital Universitário da UFSCar prepara estruturação do Núcleo de Simulação Realística

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh) vai iniciar, ainda em 2023, a reforma e a estruturação do Núcleo de Simulação Realística, um espaço de 60 m² dentro do Hospital, onde estudantes, residentes e demais profissionais de saúde podem vivenciar experiências práticas, de forma segura e controlada. No Núcleo, serão simulados casos como paradas cardíacas, intubação, ventilação mecânica, paradas respiratórias, emergência, atendimento clínico e outras atividades, sob supervisão de instrutores especializados.

O superintendente do HU-UFSCar, Fábio Fernandes Neves, explica que a instalação física do Núcleo de Simulação já existe e foi montada com equipamentos comprados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação e que administra a unidade desde 2015, dentro de uma ação nacional para qualificar os hospitais universitários em ambientes de atividades simuladas. De acordo com ele, porém, o Núcleo precisa ainda ser estruturado. Atualmente, as simulações mais elaboradas são feitas na Unidade de Simulação em Saúde (USS) da UFSCar, fora do Hospital, parceria que continuará mesmo com a conclusão da reforma.

Agora, no entanto, o HU ganhou um novo impulso para a estruturação do Núcleo, possibilitado através do aporte de verba de R$ 155 mil aprovada para esse fim após um processo de votação popular aberto pela Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos, com emenda apresentada pela vereadora Raquel Auxiliadora.

De acordo com Neves, o empenho do Legislativo e o apoio da população mostram o reconhecimento da importância de um Núcleo de Simulação em um hospital do porte do HU-UFSCar. "Em saúde, assim como na aviação civil, é importante que os profissionais passem por várias horas de treinamento, desenvolvendo habilidades manuais, analisando capacidade de decisão e de raciocínio rápido antes de colocar suas atividades em prática", avalia o superintendente, ressaltando os ganhos tanto para o ensino quanto para a assistência.

Conforme o gestor, além dos alunos, residentes e demais profissionais que atuam no HU, com capacidade para 500 formandos por ano, o Núcleo vai qualificar profissionais da rede de saúde pública da região de São Carlos. "No nosso contrato com o Sistema Único de Saúde (SUS), há previsão de cursos para esses profissionais que não trabalham diretamente no Hospital, mas atuam em Unidades de Pronto Atendimento, laboratórios, postos e unidades de saúde, que vão ter acesso a essa tecnologia para serem capacitados", afirma Neves, explicando que a expectativa é receber 50 profissionais externos por ano.

O gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFSCar, Thiago Luiz de Russo, define a simulação como uma metodologia de ensino e aprendizagem que disponibiliza ao formando, ou ao profissional já em atividade, a possibilidade de experimentar situações reais. "Sempre que for atuar numa emergência ou mesmo usar um equipamento ou novos materiais, o profissional precisa estar capacitado antes de estar na prática. Por isso, é fundamental ter esses locais adequados para realizar esse treinamento", justifica.

Russo detalha que no laboratório é possível mimetizar ambientes reais do dia a dia do profissional de saúde, como uma enfermaria e uma emergência com manequins realistas que vão apresentar os sinais para que os profissionais em treinamento atuem. "Eles têm acesso, por exemplo, à anatomia, às respostas do corpo, às reações aos tratamentos e ao tempo de ação do profissional", relata, analisando que este tipo de atividade aumenta a qualidade do ensino e a eficiência das políticas de saúde, auxiliando também a Secretaria Municipal de Saúde na capacitação das equipes.

Na prática, as atividades de simulação continuarão sendo realizadas no núcleo do Hospital e na USS da UFSCar, que conta com recursos mais complexos, mas a reforma e estruturação do Núcleo no HU permitirão a adequação do espaço físico e o uso de equipamentos de forma mais dinâmica para as diversas atividades que são desenvolvidas no Hospital.

Atualmente, de um total de 260 alunos da área de saúde formados por ano na UFSCar, 190 graduandos e 43 residentes passam pelo treinamento em simulação, com apoio do HU-UFSCar. É o caso do médico Alan Paulo Amaral Oliveira, residente do Programa de Clínica Médica da UFSCar no HU, que participou de atividades simuladas de Suporte Avançado de Vida em Emergências Clínicas, com temas como manejo da parada cardiorrespiratória, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e via aérea avançada. "Ter a prática simulada como estratégia de ensino foi crucial, uma vez que permitiu praticar habilidades em saúde além de aprender com potenciais erros. Logo, no momento frente a frente com paciente, adquirimos maior segurança para manejar tais situações clínicas", diz Oliveira, que aposta no crescimento dessa metodologia. "A prática simulada é uma estratégia pedagógica em saúde que veio para ficar", afirma.

Leia Também