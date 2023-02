Pedreiro que sofreu descarga elétrica enquanto trabalhava precisa de ajuda

O pedreiro Manoel de Souza Santos Júnior, 40 anos, entrou em contato com o Whatsapp do São Carlos Agora pedindo ajuda, pois há dois meses sofreu um acidente de trabalho.

Ele sofreu uma descarga elétrica e teve uma queda de altura ocasionando fratura no fêmur, além de múltiplas queimaduras. Ficou em coma na Santa Casa de São Carlos por 4 dias e foi transferido para o Hospital de São Mateus, na capital, que é especializado no tratamento de queimados. Lá, ficou internado até no começo desta semana, quando recebeu alta médica, porém sem trabalho, encontra-se em uma situação difícil devido as sequelas do acidente.

Manoel possuí dois filhos e a esposa trabalha como catadora de recicláveis. Ele precisa de uma cadeira de rodas, cadeira de banho, cama, colchão e alimentos.

Quem tiver condições e puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone (16) 98859-2263 ou mesmo ir até casa da família, na rua João Dagnone, 330, Santa Angelina.

