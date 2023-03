Homem que morreu em acidente trabalhava na churrascaria Tabajara

SIGA O SCA NO

Acidente ao fundo e Gilmar Possa no destaque. - Crédito: Maycon Maximino

Gilmar Possa, 58, que morreu em um grave acidente no começo da manhã desta quarta-feira (22), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos, trabalhava na Churrascaria Tabajara, localizada na avenida São Carlos.

O restaurante divulgou nota de pesar nas redes sociais e estará fechado por luto hoje. “É com pesar que informamos o falecimento de Gilmar Possa, grande amigo e colaborador, e seu neto. Em virtude do apoio à sua família, hoje estaremos fechados”.

Gilmar conduzia um Monza no sentido Descalvado, quando colidiu contra a lateral de um caminhão que cruzava a pista após sair da empresa Siltomac. Ele morreu na hora, enquanto que o neto de apenas 8 meses chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Um casal e outras três crianças que também estava no carro ficaram feridas.

Leia Também