Guarda Municipal e departamento de fiscalização interditam festa que aconteceria no Cidade Jardim

Crédito: divulgação

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano interditaram, na manhã desta sexta-feira (27/01), uma festa universitária que estava prevista para ser realizada neste sábado (28/01) em uma república localizada na região do bairro Cidade Jardim. O fato aconteceu após o Departamento de Fiscalização receber denúncia da realização da festa com cobrança de ingressos e que estava sendo divulgada nas redes sociais.

Diante da denúncia e após verificar que a festa de fato iria ocorrer com cobrança de ingressos, utilização de som e colocando em risco a segurança das pessoas por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a autorização da Prefeitura, o Departamento de Fiscalização determinou a interdição do evento.

“A fiscalização verificou que o responsável pelo evento poderia colocar pessoas em um imóvel sem condições mínimas de segurança e gerando risco eminente aos participantes, por isso interditamos o evento antes de acontecer”, disse o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

