Grupo de RH do Ciesp São Carlos tem uma mulher à frente da nova gestão

Durvalina de Souza, Lidiane Salla, Diego Tessari, Fernanda Neves e Marcos Henrique dos Santos durante a posse - Crédito: Divulgação

O Alfa2030, Grupo de RH do Ciesp São Carlos, tem uma mulher à frente da Diretoria, que assumirá a gestão a partir do próximo ano. Lidiane Salla é a nova presidente do grupo, que completa três anos em 2023. Ela era vice-presidente na última Diretoria e assume no lugar de Diego Tessari.

“É com muita alegria que assumo a presidência do Alfa 2030 e cheia de novos projetos para reforçar a união entre os RHs de todas as empresas e fortalecer ainda mais o setor industrial. Sei que também é uma grande responsabilidade, ainda mais nesse momento de troca de Governo em nosso país, mas a equipe que está junto nessa nova Diretoria é muito engajada e, certamente, trará contribuições ao setor”, ressaltou Lidiane, que atua na Setormed.

Além dela, compõem a nova Diretoria do Alfa 2030 Durvalina de Souza (vice-presidente), que atua no RH da DMC, Fernanda Neves (1ª Secretária), do RH da Apramed, e Gustavo Peteruci (2º Secretário), advogado da Tapetes São Carlos. Esta foi a única chapa inscrita e, com isso, tomou posse por aclamação.

Segundo Lidiane, as expectativas para 2023 são muito positivas. “Temos vários projetos, como abrir uma Company Page no LinkedIn, reativar o banco de currículos de forma mais engajada e mais eficaz, claro, respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), promover cursos na área de Departamento Pessoal para todos os RHs que integram o Alfa 2030, com um valor mais acessível, e queremos, inclusive, fazer contatos para convidar novos gestores de RH das indústrias. Também vamos promover palestras, reuniões, criar um Conselho, enfim, há uma efervescência de ideias entre os integrantes da nova Diretoria e estamos empenhados para realizá-las”, afirmou.

Criado em fevereiro de 2020 com o objetivo de promover maior integração entre os representantes de RH das indústrias, o grupo Alfa2030 é vinculado ao Ciesp São Carlos, e conta com a participação de quase 100 pessoas de diversas empresas da região. Não há necessidade de ser associada ao Ciesp para participar do grupo.

“É muito importante que esse grupo continue firme para desenvolver equipes de RH mais motivadas, que possam obter os melhores resultados. Aqui temos a parceria da indústria com vários RHs, diante de uma nova política chegando, em que teremos prováveis movimentações sindicais e possíveis novas regras, então, o grupo precisa se unir e se fortalecer para que possamos nos ajudar mutuamente. A dúvida de um pode ser a mesma de outros”, comentou Lidiane.

Para o diretor titular do Ciesp São Carlos, Marcos Henrique dos Santos, essa é uma iniciativa muito importante que não só promove o apoio entre os departamentos de RH, mas também fortalece o setor industrial. “A gestão de pessoas nas empresas passa por constantes transformações, motivadas por mudanças no governo, nas leis, na organização e no comportamento do mercado de trabalho. Nesse sentido, é fundamental esse alinhamento que o Alfa 2030 é capaz de promover, para que o RH possa dar um suporte aos colaboradores e aos gestores”, destacou Santos.

De fato, são muitos os desafios que envolvem a Gestão de RH. Mas a nova Diretoria garante que haverá espaço para todos os assuntos pertinentes à execução do trabalho.

“Questões de recrutamento e seleção, mudança de gestão na equipe, liderança, qualificação profissional, diversidade e inclusão nas empresas, bem-estar dos colaboradores e o trabalho híbrido, que passou a ser uma realidade no pós-pandemia. Esta é uma forma de um RH auxiliar o outro e o grupo, alinhado às diretrizes do Ciesp – beneficiar muito as indústrias”, finalizou a presidente.

