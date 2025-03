Greve dos professores do Sesi comeÃ§a com panfletagem nas escolas

Sesi 407 - Crédito: Google Maps

Grande parte das professoras e dos professores do Sesi de São Paulo não trabalharam hoje, 31/03, no primeiro dia de greve da categoria. Na capital paulsita, o movimento é organizado pelo SinproSP (Sindicato dos Professores de São Paulo).

A mobilização pede valorização dos docentes e reajuste salarial com ganho real de acordo com a demanda de trabalho nas escolas da rede. A gestão do Sesi oferece 0,33% de aumento acima da inflação, mas a categoria propôs 2,5%.

Escolas de outras regiões do Estado também pararam, sob a coordenação dos outros sindicatos intregrantes da Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo). São, pelo menos, 4 mil docentes em todo o Estado.

Os diretores do SinproSP estiveram nas nove escolas do Sesi na capital paulista, conversaram com professores, alunos e pais, que também receberam panfletos que explicam as razões do movimento e as reivindicações da Campanha Salarial 2025.

Presidente do SinproSP e da Fepesp, Celso Napolitano avaliou o primeiro o início da greve: “É uma paralisação histórica a favor dos direitos da categoria e das nossas reivindicações. Convidamos todos os docentes a engrossar este movimento, que representa uma aula de civilidade.”

Nesta segunda-feira, primeiro dia da greve, houve paralisações totais ou parciais nas escolas da rede Sesi. Os sindicatos da Fepesp abrangem 80% dos docentes que trabalham na rede.

A greve foi aprovada por maioria ampla em assembleia estadual, no dia 22/03, e foi confirmada em seguida, no dia 29, também com apoio maciço da categoria. A Diretoria do SinproSP orienta os professores a acompanhar os informes sobre o movimento e para conversarem com os colegas sobre esta luta.

O SinproSP e a Fepesp estão empenhados na Campanha salarial desde novembro de 2024. Até agora, houve 11 rodadas de negociação para defender a pauta de reivindicação dos professores – que foi escolhida em assembleia.

Assembleia - Para avaliar o primeiro dia de paralisação, o SinproSP – junto com a Fepesp – convocou a categoria para assembleia remota (estadual) hoje (dia 31), às 18 horas.

