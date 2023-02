Governo do Estado apoiará São Carlos nos programas de diversidade sexual

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, esteve representada em São Paulo a fim de dialogar sobre temas relacionados à diversidade sexual com integrantes do Governo do Estado, bem como solicitar apoio às iniciativas do município, que recentemente passou a contar com a Seção de Diversidade Sexual em seu organograma.

Na reunião, em que esteve presente a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, a nova chefe da seção de Diversidade Sexual, Rachel Giglioti, e o coordenador de Políticas para a Diversidade Sexual do Governo do Estado, Victor Souza Teixeira, ficou determinado que, neste primeiro momento, o Estado apoiará a Prefeitura nos eventos desta temática em 2023 e também disponibilizará material para capacitação e cursos a serem realizados na cidade, além de outras providências.

Com esta união de forças, segundo Vanessa, o município ganha em diversos planos. “Estivemos em reunião explorando futuros projetos de capacitação da rede, editais para parada do orgulho LGBTQIAP+, recursos e viabilidades para programas municipais, o que irá fortalecer as nossas ações e parcerias junto à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Hoje, a Secretaria de Assistência Social de São Carlos é calcada na diversidade e pluralidade, abrangendo e atendendo aos mais variados setores sociais, o que ajuda a promover a igualdade de gênero e os direitos sexuais de todos os cidadãos”, disse a secretária.

