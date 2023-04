Gabinete de Gestão Integrada discute operações para o mês de abril

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGI-M), reuniu agentes de diversas secretarias e departamentos nesta terça-feira (04/04) para debater e deliberar sobre as demandas e operações a serem realizadas no mês de abril, abrangendo tanto as fiscalizações rotineiras quanto as extraordinárias.

Neste mês, o município continuará realizando operações pontuais em diversos bairros da cidade visando coibir o ruído excessivo dos escapamentos automotivos e as irregularidades em bares, assim como apreender os produtos sem procedência em depósito de sucatas e materiais, entre outras iniciativas de fiscalização.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, o GGI-M é um dispositivo de alta relevância para o estabelecimento das diretrizes destas e de outras operações. “O GGI-M é uma política pública nacional e São Carlos faz parte disto, podendo o município ser contemplado com projetos e até captar recursos para a área de segurança pública. Consideramos ser uma reunião muito produtiva, pois se discutem as temáticas de segurança em um trabalho conjunto, envolvendo setores como a Prefeitura e órgãos do Governo do Estado”, salienta Samir.

O secretário também lembrou das festas que serão realizadas em São Carlos em abril e terão especial atenção do GGI-M. “Teremos eventos como a Festa do Milho, a Festa do Clima, a Exposição de Orquídeas, festividades da Nossa Senhora Aparecida da Babilônia e que exigem especial atenção. Temos que ressaltar que não é simplesmente levarmos o esquema de segurança aos eventos, mas também tem situações como a colocação de palco, localização de ambulantes, entre outras questões para a segurança da população. Além disso, não podemos deixar de ter o efetivo na rua para atender as demandas normais, gerando uma escala especial em função destas festividades”, finaliza Samir.

Também participaram da reunião o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, a diretora do Departamento de Cooperação e Apoio às Políticas de Segurança Pública, Juliana Souza, o Tenente da Polícia Militar, Fernando Escrivani, o 1º Sargento PM do Corpo de Bombeiros, Adilson Gatti, o diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério Penela, o líder de equipe da Fiscalização de Trânsito, Julinho Wong, e o chefe da Seção de Destinação de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Lucas Altéia.

