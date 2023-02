Furto pode causar falta d’água em vários bairros de São Carlos

Crédito: Divulgação

Através de nota emitida através da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informou que na madrugada deste domingo, 12, foi furtado parte do cabeamento elétrico da Unidade de Produção, Reservação e Distribuição do Cruzeiro do SuI. As equipes de manutenção estão no local verificando a extensão dos danos.

Nas próximas horas poderá ocorrer desabastecimento nos bairros Cruzeiro do Sul, Gonzaga, Madre Cabrini, Conceição, Monte Carlo e Morumbi.

Solicitamos aos usuários que utilizem a água reservada apenas para tarefas essenciais e inadiáveis.

Outras informações podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Usuário através do telefone 0800- 300-1520. A ligação é gratuita.

