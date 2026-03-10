Fundo Social promove ações de bem-estar e empreendedorismo na Semana da Mulher

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos deu continuidade, nesta segunda-feira (9), à programação especial preparada para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. As atividades incluem ações voltadas ao bem-estar, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento pessoal das mulheres do município.

A programação teve início no domingo (8), com a realização da Corrida Solidária. A iniciativa reuniu participantes em um momento de integração, incentivo à prática esportiva e solidariedade.

Nesta segunda-feira, a sede do Fundo Social recebeu o Dia de Embelezamento, que ofereceu gratuitamente serviços de corte e escova de cabelo, design de sobrancelhas e manicure. A atividade reuniu mulheres de diferentes regiões da cidade, que aproveitaram a oportunidade para cuidar da autoestima.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou que a programação foi preparada com atenção especial às mulheres do município.

“Preparamos essa programação com muito carinho para valorizar as mulheres de São Carlos. O Dia de Embelezamento é um momento especial de cuidado, autoestima e acolhimento. Mais do que oferecer serviços, queremos proporcionar experiências que reforcem a importância de cada mulher na nossa sociedade. Ao longo da semana também estamos incentivando o empreendedorismo feminino, criando oportunidades para que elas fortaleçam seus negócios, ampliem conhecimentos e conquistem cada vez mais autonomia”, afirmou.

A ação continua nesta terça-feira (10), das 8h30 às 16h, na sede do Fundo Social, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Programação segue na Fundação Pró-Memória

As atividades da Semana da Mulher continuam ao longo da semana na Fundação Pró-Memória. Nos dias 11 e 12 de março (quarta e quinta-feira), das 9h às 19h, será realizado um evento voltado às mulheres empreendedoras, reunindo expositoras de diversos segmentos, como cosméticos, artesanato, alimentos artesanais, moda, acessórios e produtos criativos.

Além da feira de empreendedorismo, a programação contará com palestras gratuitas voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Na quarta-feira (11), das 8h30 às 9h30, será realizada uma roda de conversa com o tema “Mulheres que criam: negócios, filhos e futuro”, voltada a mães empreendedoras. Às 17h, a terapeuta existencial Denize Terra apresenta a palestra “Do caos à clareza: o que separa mulheres sobrecarregadas de mulheres realizadas”.

Já na quinta-feira (12), às 8h30, Samara Meneses abordará o tema “IA na prática para o seu negócio”. Às 17h, o Sebrae promove a palestra “Marketing e Vendas”. Encerrando a programação, das 18h às 19h, haverá apresentação musical com voz e violão.

Outras informações sobre as atividades da Semana da Mulher podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

