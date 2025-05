Fundo Social de Solidariedade realiza bazar itinerante no Jockey Clube

Bazar itinerante acontece nesta quinta-feira - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) promove, nesta quinta-feira (15/5), das 9h às 14h, mais uma edição do bazar itinerante, desta vez no pátio da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jockey Clube, localizada na rua Rio Araguaia, nº 750. A ação é conhecida como “caminhão itinerante”, pois todas as roupas e cobertas são transportados no veículo do FSS.

Serão disponibilizadas cerca de 4 mil peças de roupas masculinas, femininas e infantis, em diversos modelos e tamanhos, além de cobertores. Cada participante terá um tempo específico para escolher os itens, que estarão organizados para facilitar o acesso.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Herica Ricci Donato, destaca que a Campanha do Agasalho #Compartilhe o que aquece de Verdade - segue até 13 de junho, com pontos de arrecadação espalhados pela cidade. “Nosso objetivo não é esperar até o fim da campanha para entregar as doações. À medida que recebemos, já disponibilizamos. Neste bazar, vamos utilizar o caminhão para facilitar o transporte e a exposição das peças”, explicou Herica. Ela reforça que as maiores carências ainda são por roupas masculinas, roupas de cama e banho, e calçados de frio.

A diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, garante que todas as peças disponibilizadas são de boa qualidade. “Não estipulamos limite de peças por pessoa, apenas o tempo para a escolha. A intenção é ampliar o alcance do bazar para outras regiões da cidade, à medida que novas doações forem chegando. As entidades assistenciais também continuarão sendo atendidas”, afirmou.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do FSS, na rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina. São aceitas roupas masculinas, femininas e infantis, agasalhos, calçados e cobertores em boas condições. Doações em grande volume podem ser recolhidas pela equipe do FSS mediante agendamento pelo telefone (16) 3372-0865. É importante ressaltar que não devem ser doadas peças rasgadas, sujas ou inutilizáveis.

Além da sede do Fundo Social, os seguintes locais também funcionam como pontos de arrecadação: Paço Municipal, SAAE, Fundação Educacional São Carlos (FESC) Vila Nery, Arena Guarás, São Carlos Clube, Escola Infantil Jequitibá, Colégio Anglo, Academia Vida, Condomínio Faber 4, Condomínio Parque Fher, Clínica Flamboyant, Edifício Maison de Marseille e Edifício Jatobá.

