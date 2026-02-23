Fundo Social abre inscrições para curso de fabricação de ovos de Páscoa

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o curso de fabricação de ovos de Páscoa, voltado à capacitação de moradores interessados em aprender técnicas de produção artesanal. A iniciativa busca incentivar a geração de renda e o empreendedorismo no período que antecede a Páscoa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, mediante apresentação de RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de São Carlos, localizada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro, ou à sede do Fundo Social, na Rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, a proposta vai além do aprendizado técnico. “Sabemos que a Páscoa é um período em que cresce a procura por produtos artesanais, e queremos que as famílias estejam preparadas para transformar essa oportunidade em fonte de sustento e até mesmo em um novo caminho profissional. Mais do que ensinar uma técnica, estamos promovendo autonomia, autoestima e inclusão produtiva”, destacou.

O curso será realizado entre os dias 2 e 10 de março, sempre das 13h às 17h, na sede do Fundo Social de Solidariedade.

